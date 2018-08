‘Ik dronk alles wat er voorhanden was, ik was continu stomdronken bij Inter’

Adriano was in zijn tijd een van de beste spitsen ter wereld, maar de dood van zijn vader had een zware impact op het leven van de Braziliaan. Bij de tv-show R7 legt de 48-voudig international uit dat hij veel heeft geleden. "Alleen ik weet hoeveel ik heb moeten lijden tijdens mijn loopbaan", aldus de voormalig aanvaller van onder meer Internazionale, Fiorentina en AS Roma.

“De dood van mijn vader heeft een enorme leegte teweeggebracht bij mij, ik voelde mij erg alleen. Na zijn overlijden werd alles erger, omdat ik mezelf isoleerde. Ik was alleen in Italië, verdrietig en depressief, en toen begon ik met drinken. Ik voelde me alleen gelukkig als ik aan het drinken was. Ik deed het iedere avond.”

“Ik dronk alles wat er voorhanden was: wijn, whiskey, wodka, bier. Heel veel bier. Ik was continu stomdronken en uiteindelijk moest ik Inter verlaten. Ik wist niet hoe ik het kon verbergen. Ik arriveerde in de ochtend vaak dronken op de training van Inter. Ik kwam altijd opdagen, zelfs als ik helemaal bezopen was. De medische staf heeft me zelfs een keer naar het ziekenhuis gebracht om slaap te pakken.”

“Inter vertelde de media dat ik gewoon spierproblemen had. Ik realiseerde me later dat de mensen om mij heen het probleem waren. Vrienden die niets anders deden dan mij naar feestjes brengen met vrouwen en alcohol, zonder bij iets na te denken. Door terug te keren naar Brazilië gaf ik miljoenen op, maar had ik mijn geluk weer terug”, besluit de 36-jarige Adriano.