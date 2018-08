‘Ik speelde niet bij PSV en dat had niets met mijn kwaliteiten te maken’

Arnaut Danjuma Groeneveld maakte deze zomer de overstap van NEC naar Club Brugge, dat ongeveer een miljoen euro overmaakte aan de Nijmegenaren. De jonge aanvaller was voor zijn tijd bij NEC jarenlang actief bij PSV en in gesprek met Sportmagazine zegt Groeneveld dat hij aldaar veel met ‘politiek en onrecht’ te maken had.

"Ik speelde niet bij PSV en dat had niets met mijn kwaliteiten te maken", begint de 21-jarige Groeneveld. "Ik hoorde van trainers: ‘Ik zou je opstellen, maar ik mag niet.’ Er kunnen in het voetbal en vooral in de top politieke redenen zijn waardoor je niet speelt: zaken waarnaar wordt gekeken, maar die niets met voetbal te maken hebben.”

“Ik heb bij PSV ook nooit een contract mogen tekenen, alle andere jongens wel. Terwijl ik vond, en ook de trainers spraken dat uit, dat ik goed genoeg was om dat te krijgen. Als jongen ben ik ook buiten het voetbal van ver moeten komen. Wanneer je dan je medespelers in een Mercedes de parkeerplaats ziet af rijden en jij pakt de trein naar huis... Dat doet pijn.”

Op de vraag of hij binnen PSV werd gezien als een moeilijke jongen, antwoordt Groeneveld: “Je kunt dat de trainers vragen, maar geen één zal dat zeggen. Ik wil ook niet dat het lijkt alsof ik PSV veel kwalijk neem. (...) Het is een prachtige club, waar ik als kleine jongen in het eerste hoopte te spelen. Die droom wil ik nog waarmaken. Bij mij telt vriendschap boven vijandschap."