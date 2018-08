‘Promes ziet overstap naar Spanje op laatste moment afketsen’

Quincy Promes leek zich op korte termijn bij de selectie van Sevilla te gaan voegen, maar zo ver komt het waarschijnlijk niet. Het Russische Sport Express maakt donderdagmiddag melding van het afketsen van de transfer. Los Rojiblancos zouden op het laatste moment met aanvullende eisen zijn gekomen, waardoor Spartak Moskou de stekker uit de deal trok.

Promes moest volgens de berichtgeving daarnaast ook zelf te veel inleveren, wat mede heeft geleid tot het stopzetten van de onderhandelingen. In een eerder stadium werd nog gesproken van een transfersom van twintig miljoen euro, wat ook in Deventer en Enschede met gejuich zou zijn ontvangen. Go Ahead Eagles heeft namelijk recht op een solidariteitsbijdrage die ongeveer een ton zou hebben bedragen, terwijl FC Twente bij de transfer van Promes naar Spartak in 2014 voor 11,5 miljoen euro een doorverkooppercentage van vijf procent van de winst bedong.

Het is overigens niet helemaal uitgesloten dat de twee Nederlandse clubs deze zomer op financieel gebied nog beter worden van een transfer van de 28-voudig Oranje-international, aangezien er meer belangstelling is. Promes werd in een eerder stadium ook genoemd bij AS Monaco, dat nu echter voor Nacer Chadli lijkt te opteren. Benfica zou daarnaast eveneens interesse hebben in de 26-jarige aanvaller.

Sevilla-trainer Pablo Machin leek woensdag nog uit te gaan van het rondkomen van een transfer: “Promes en Portu zijn goede spelers en goede spelers passen altijd. Als ze zichzelf opofferen voor het team, dan passen ze ook in mijn team”, vertelde de trainer van de Andalusiërs toen nog in gesprek met Marca. Portu, een aanvallende middenvelder van Girona, is waarschijnlijk nog wel op weg naar het Ramón Sánchez Pizjuán.