Contractverlenging aanstaande bij Barcelona: ‘We hebben geen haast’

Ivan Rakitic werd deze zomer enkele keren in verband gebracht met een overstap naar Paris Saint-Germain. Van een overstap naar les Parisiens kwam het echter niet en het lijkt erop dat de Kroatische middenvelder nu zijn contract bij Barcelona gaat verlengen. Rakitic vertrouwt erop dat Barça spoedig met een contractvoorstel zal komen.

“Het zal spoedig komen, we hebben geen haast. De club zorgt goed voor zijn spelers en ze weten dat ik me hier thuis voel, dus ik geloof dat ik op korte termijn een telefoontje kan verwachten”, zegt Rakitic in gesprek met Sport. Zijn huidige contract loopt nog tot medio 2021. Zijn afkoopclausule bedraagt momenteel nog 125 miljoen euro, maar Barcelona zou die gelimiteerde transfersom nu dus willen verhogen.

“Ernesto Valverde is ook heel belangrijk voor mij, hij heeft laten zien dat hij veel vertrouwen in me heeft en weet dat ik altijd alles zal geven voor het team”, vervolgt de middenvelder, die in 2014 voor achttien miljoen euro werd overgenomen van Sevilla . “Ik doe alles voor het team, er is volledig vertrouwen. Er is sprake van een hele goede verstandhouding en dat is erg belangrijk.”