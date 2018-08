‘Chadli verzilvert overtuigend WK met transfer naar top van Ligue 1’

De toekomst van Nacer Chadli lijkt in de Ligue 1 te liggen. RMC Sport maakt donderdag namelijk melding van de naderende overstap van de middenvelder naar AS Monaco. De 29-jarige Rode Duivel wordt later op de dag nog medisch gekeurd en zal, als er geen problemen aan het licht komen, voor een bedrag dat rond de twaalf miljoen euro ligt overkomen van West Bromwich Albion.

Een vertrek van Chadli hangt al enige tijd in de lucht, aangezien the Baggies afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerden. De ex-speler van onder meer AGOVV Apeldoorn en FC Twente speelde zelf door blessureleed maar een beperkte rol in die onsuccesvolle campagne: door slepend blessureleed kwam hij niet verder dan vijf optredens in de Engelse competitie.

Op het WK liet Chadli met België echter weer zien helemaal hersteld te zijn en de in Luik geboren voetballer begon in de kwartfinale tegen Brazilië, de halve finale tegen Frankrijk en de troostfinale tegen Engeland zelfs in de basis bij de ploeg van bondscoach Roberto Martínez. Die optredens in Rusland leverden de 51-voudig international de nodige belangstelling op en hij werd in de afgelopen maanden genoemd bij clubs als Besiktas en Olympique Lyon.

AS Monaco, dat zich tot nu toe al flink versterkte, lijkt uiteindelijk echter aan het langste eind te trekken. De nummer twee van het afgelopen Ligue 1-seizoen verwelkomde deze zomer al onder meer Aleksandr Golovin, Benjamin Henrichs, Willem Geubbels en Jean-Eudes Aholou, terwijl er afscheid werd genomen van spelers als Kylian Mbappé, die vorig seizoen op huurbasis voor Paris Saint-Germain speelde, Thomas Lemar, Fabinho, Terence Kongolo, Keita Baldé Diao en Rachid Ghezzal.