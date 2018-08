Mané: ‘Ze zeiden tegen mij: Hoe kan je voetballer worden? Het is niet mogelijk’

Sadio Mané speelt sinds 2016 in het shirt van Liverpool en is op Anfield uitgegroeid tot absolute sterspeler. De Senegalees kwam via FC Metz, Red Bull Salzburg en Southampton bij the Reds terecht. Het had echter niet veel gescheeld, of Mané was helemaal geen profvoetballer geworden. Zijn familie had weinig met voetbal en zag voor hem geen toekomst als profvoetballler.

“Het was moeilijk in Senegal, vooral toen ik jong was. Ik ben geboren in een dorp en daar hielden ze niet echt van voetbal. Mijn vader, moeder en oom hadden liever dat ik naar school ging en zou gaan studeren. Ik was alleen maar gefocust op mijn toekomst als profvoetballer. Ze zeiden tegen mij: Hoe kan je voetballer worden? Het is niet mogelijk. Hoe kom je vanaf hier in Dakar? We hebben daar niet eens familie”, vertelt Mané in gesprek met SuperSport.

“Maar ik wist dat ik voetballer zou worden, ik wist alleen nog niet hoe. Voetballen was het enige dat ik deed, ik was altijd aan het trainen”, vervolgt de aanvaller van Liverpool. “Ze hielpen me er nooit mee, tot ik op mijn zestiende besloot te stoppen met school. Ik zei: nu is het genoeg, ik moet stoppen met school om me te focussen op het voetbal. Ze zeiden: Ben je gek? Ik was vastberaden om naar Dakar te gaan.”

“Ik zei: desnoods speel ik daar op de straat en vind ik op die manier iemand die me kan helpen. Ze dachten dat ik een grapje maakte, tot ik op een dag mijn spullen pakte en vertrok. Ik vertelde niemand erover, alleen mijn beste vriend. Een week lang waren ze me kwijt, ze probeerden me te bellen. Uiteindelijk zijn ze naar mijn vriend gegaan en hij heeft ze verteld dat ik in Dakar was. Ze hebben me vervolgens daar gevonden en mee naar huis genomen”, aldus Mané, die uiteindelijk bij Génération Foot terechtkwam.

Via FC Metz, Red Bull Salzburg en Southampton belandde de aanvaller bij Liverpool. The Reds troefden de nodige clubs af in de strijd om Mané. “Ik kon niet geloven dat zoveel clubs geïnteresseerd waren. Manchester United, het verkeerde team, wilde me ook hebben. Ik sprak met Louis van Gaal, maar dat was niet de juiste club. Je moet het juiste gevoel bij een club hebben, dat had ik op dat moment niet.”