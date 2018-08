‘PSV betaalt na succesvolle gesprekken maximaal 8,2 miljoen’

PSV maakte woensdagavond laat melding van de transfer van Erick Gutiérrez en de Eindhovenaren hebben daarmee eindelijk de komst van de middenvelder wiens naam al de hele zomer rondzong afgerond. In tegenstelling tot eerdere geruchten heeft de regerend landskampioen echter niet al te diep in de buidel te hoeven tasten. Volgens De Telegraaf betaalt PSV namelijk een vast bedrag van 6 miljoen euro, dat door bonussen nog op kan lopen tot 8,2 miljoen, voor de Mexicaans international.

Eerder werd nog gesproken over een transfersom van vijftien miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder, maar Pachuca lijkt uiteindelijk dus flink te zijn gezakt. De Mexicaanse club was een aantal weken geleden nog ontstemd met het eerste bod dat PSV uitbracht, aangezien dit in de ogen van los Tuzos veel te laag was. De wens van Gutiérrez zelf, die dolgraag weer samen wilde spelen met zijn boezemvriend Hirving Lozano, heeft echter naar verluidt een doorslaggevende rol gespeeld in de beslissing van Pachuca om mee te werken aan het vertrek van zijn aanvoerder.

Gutiérrez’ zaakwaarnemer was woensdag al de hele dag in Eindhoven om de transfer vlot te trekken en de betrokken partijen kwamen woensdagavond laat tot een akkoord. Vlak voor het begin van de Champions League-voorronde wedstrijd tussen PSV en BATE Borisov werd er een principeakkoord bereikt, waarna er nog een aantal details moesten worden gladgestreken. De miljoenen die binnenstromen door de definitieve kwalificatie voor het miljardenbal staan volgens de club los van de komst van Gutiérrez, zo voegt De Telegraaf toe.

De middenvelder wordt donderdag aan het einde van de middag in Nederland verwacht en zal vrijdag de medische keuring ondergaan bij zijn nieuwe werkgever. Guttiérrez is met PSV al akkoord over een vijfjarig contract. De uiteindelijke transfersom kan overigens nog verder oplopen dan 8,2 miljoen, aangezien Pachuca een doorverkooppercentage van ongeveer tien procent zou hebben bedongen.