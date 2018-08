FC Utrecht sluit huurdeal: ‘Dit perspectief kan VVV op dit moment beter bieden’

Patrick Joosten speelt dit seizoen voor VVV-Venlo, zo maken de Limburgers en FC Utrecht donderdagochtend bekend via de officiële kanalen. De 22-jarige vleugelspits wordt in eerst instantie voor een jaar verhuurd door de Domstedelingen. Beide partijen hebben echter een optie in de overeenkomst laten opnemen die het mogelijk maakt om de deal met een seizoen te verlengen.

De in Nijmegen geboren Joosten doorliep de jeugdopleiding van NEC en maakte in het seizoen 2014/15 zijn debuut in het betaald voetbal. Na slechts drie optredens in de Eerste Divisie stond FC Utrecht echter op de stoep en de aanvaller speelde in de afgelopen drie jaar in totaal veertig wedstrijden voor de hoofdmacht van de Utrechters.

De club van manager Jean-Paul de Jong kiest er nu echter voor om de tweevoudig international van Jong Oranje elders ervaring op te laten doen: “De sterkte en breedte van onze selectie hebben ertoe geleid dat het perspectief op speeltijd voor Patrick in het eerste elftal dit seizoen niet gegarandeerd is. Patrick is na lang blessureleed weer fit en is in een fase van zijn loopbaan aanbeland waarin het van groot belang is om wedstrijden op Eredivisie-niveau te spelen”, vertelt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam.

“Dit perspectief kan VVV-Venlo op dit moment beter bieden, wat goed is voor Patrick, maar uiteraard ook voor ons. We wensen Patrick succes in Venlo en gaan zijn ontwikkeling daar nauwgezet volgen”, vervolgt hij. Stan Valckx, manager voetbal van de Venlonaren, is op zijn beurt blij met de deal: “Met de komst van Patrick krijgt onze selectie opnieuw een impuls. Het vergroot de concurrentie in de aanval en dat is altijd positief. De technische staf krijgt weer extra mogelijkheden. Voor alle betrokkenen een prettig gegeven.” Joosten kan zaterdag tegen sc Heerenveen al zijn debuut maken voor zijn nieuwe werkgever.