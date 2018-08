PSV pikt transfervrije Duitser op: ‘Ik ben blij dat het zo is gelopen’

PSV heeft zich versterkt met Marlon Frey, zo maken de Eindhovenaren via de officiële kanalen bekend. De 22-jarige middenvelder komt transfervrij over van Bayer Leverkusen en heeft een eenjarig contract ondertekend. Frey zal in eerste instantie aansluiten bij de selectie van Jong PSV.

Frey liep begin augustus stage bij Jong PSV en maakte in die periode indruk. Nadat zijn contract bij Bayer Leverkusen afliep, zat de middenvelder zonder club. Frey doorliep de jeugdopleiding van die Werkself en speelde twaalf wedstrijden in het eerste elftal. In seizoen 2016/17 werd hij een seizoen verhuurd aan 1.FC Kaiserslautern, voor wie hij tot twaalf optredens kwam.

"Vorige week ben ik naar Duitsland gereden in de hoop langer hier te mogen blijven voetballen. Ik ben blij dat het zo is gelopen. PSV is een ontzettend grote club waar ik in de jeugd vaak tegen heb gespeeld”, zegt Frey in gesprek met PSV TV. Volgens het Eindhovens Dagblad zien de Eindhovenaren in de middenvelder nog een belofte voor de toekomst. Frey krijgt om die reden de kans om zich te ontwikkelen bij Jong PSV.

“Na veertien jaar in Leverkusen is het bijzonder om aan een nieuw avontuur te beginnen.Ik verheug me hierop en ben enorm gemotiveerd”, besluit de Duitse middenvelder. PSV maakte in de nacht van woensdag op donderdag ook al de komst van Érick Gutiérrez wereldkundig. De Mexicaanse middenvelder wordt overgenomen van Pachuca en tekent, mits hij de medische keuring doorstaat, een vijfjarig contract in Eindhoven.