Robben: ‘Ik heb gezegd dat ik teleurgesteld was, maar ik respecteer het’

Arjen Robben vierde begin dit jaar zijn 34e verjaardag, maar de vleugelaanvaller is nog altijd net zo gretig als hij een jaar of tien geleden was. Niko Kovac, de nieuwe trainer van Bayern München, haalde zich afgelopen weekend dan ook de frustratie van de 96-voudig Oranje-international op de hals toen hij hem op de bank zette voor de seizoenopener tegen TSG 1899 Hoffenheim. Robben ging na de met 3-1 door der Rekordmeister gewonnen wedstrijd met zijn trainer in gesprek.

“Ik heb hem eerlijk verteld dat ik teleurgesteld was. Maar ik respecteer zijn beslissing. Trainer van Bayern zijn is de moeilijkste baan die er bestaat en hij doet het tot nu toe geweldig. We kunnen alleen succesvol zijn als iedereen een bijdrage levert”, legt hij uit in gesprek met BILD. Robbens partner in crime Franck Ribéry begint met 35 jaar ook op leeftijd te raken en achter dat tweetal staan Serge Gnabry en, de op dit moment geblesseerde, Kingsley Coman te trappelen.

Robben heeft voorlopig echter wel even genoeg van de gesprekken over grote veranderingen in de Allianz Arena: “Verandering? Dat woord kan ik niet meer horen. Leeftijd maakt mij niets uit en ik sluit me aan bij wat Uli Hoeneß (voorzitter van Bayern, red.) en de trainer zeggen: ‘Er zijn alleen goede en slechte spelers, geen oude en jonge.’ Ik heb die ambitie altijd, dat krijg je er bij mij niet uit.”

“Ik heb tijdens de voorbereiding elke training tot de laatste minuut meegedaan. Ik ben enorm fit en er klaar voor om dit seizoen een belangrijke rol te spelen”, is hij duidelijk. Robbens inspanningen op het trainingsveld blijven overigens ook niet onopgemerkt bij zijn ploeggenoten, aangezien Sandro Wagner zijn medespelers al geruime tijd wijst op de manier waarop Robbéry zich nog manifesteert: “Ik vertel iedere jonge speler al maanden: ‘Geniet van elke dag met hen!’ Zulke types zijn er helaas niet meer”, voegt de spits toe.