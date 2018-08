‘Vurnon Anita staat voor verrassende terugkeer in Eredivisie’

Vurnon Anita lijkt terug te keren in de Eredivisie. Het Brabants Dagblad meldt donderdagochtend namelijk dat de 29-jarige middenvelder een medische keuring bij Willem II ondergaat en, als daarbij geen problemen aan het licht komen, later op de dag in Tilburg zal worden gepresenteerd. De voormalig Ajacied komt over van Leeds United, waar hij deze zomer mocht vertrekken.

Anita doorliep de jeugdopleiding van Ajax en verdiende in de zomer van 2012 een transfer naar Newcastle United. De club uit de Premier League betaalde destijds 8,5 miljoen euro voor de drievoudig Oranje-international. De middenvelder, die ook als vleugelverdediger uit de voeten kan, kwam in vijf jaar tijd in totaal tot ruim 130 wedstrijden voor the Magpies. Vorig jaar was zijn rol op St James’ Park echter uitgespeeld en Leeds United bood hem een kans in de Championship.

Afgelopen seizoen speelde hij achttien wedstrijden voor the Peacocks, die nu echter alweer genoeg gezien hebben van Anita. De middenvelder mocht dan ook op zoek naar een nieuwe club en lijkt nu voor een terugkeer naar de Eredivisie te hebben gekozen. Het is overigens nog niet duidelijk of Leeds Anita verhuurt of dat zijn nog tot 2020 doorlopende contract in Engeland verscheurd is.

Technisch directeur Joris Mathijsen van de Tilburgers was nog op zoek naar een extra middenvelder en heeft met Anita de gewenste aanwinst in huis. Willem II versterkte zich eerder deze zomer al met onder meer Atakan Akkaynak, Donis Avdijaj, Pol Llonch, Thomas Meißner, Dimitrios Kolovos en Aras Özbiliz. Daartegenover staat het vertrek van spelers als Andreas Calcan, Thom Haye, Bartholomew Ogbeche en Eyong Enoh, terwijl de gehuurde Pedro Chirivella en Ben Rienstra terugkeerden naar respectievelijk Liverpool en AZ.