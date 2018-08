‘Eindelijk weer iets van een lach, van hoop, in een voetballand in crisis’

PSV bereikte woensdagavond ten koste van BATE Borisov het hoofdtoernooi van de Champions League. Na een 2-3 zege in Wit-Rusland wist de formatie van trainer Mark van Bommel in eigen huis met 3-0 te winnen. Daardoor zijn er dit seizoen voor het eerst sinds 2010/11 twee Nederlandse clubs actief in het hoofdtoernooi van de Champions League, zo jubelen de Nederlandse ochtendkranten.

“Met plaatsing Champions League opent PSV deur naar nieuwe tijd”, kopt de Volkskrant. Ajax plaatste zich dinsdagavond al voor de groepsfase van de Champions League, ten koste van Dynamo Kiev. “Alsof de stromende regen in Eindhoven de relatieve droogte in het Nederlandse clubvoetbal in één keer symbolisch wegspoelde, zo voltooide PSV met verve de nationale dubbelslag in Europa.”

“Het ging de laatste jaren juist te vaak faliekant mis tegen matige elftallen, wat Feyenoord en AZ onlangs nog beleefden in de voorronde van de Europa League”, vervolgt de krant, die schrijft dat het gat met de andere Nederlandse clubs door het succes in de Champions League verder zal toenemen. “Positief is dat de weg omhoog op de zogenoemde coëfficiëntenlijst weer voorzichtig is ingeslagen, zodat de Nederlandse kampioen en bekerwinnaar vanaf 2020 mogelijk weer zonder voorronden mogen meedoen aan de groepsfase.”

“Jubel in Amsterdam, jubel in Eindhoven, eindelijk weer iets van een lach, van hoop, in een voetballand in crisis. Twee ploegen, kampioen PSV en Ajax, in het hoofdtoernooi van de Champions League: het mag uit de lucht komen vallen, in die zin dat het met een gecoördineerd voetbalbeleid in Nederland niets te maken heeft, er is niet minder reden om het te koesteren - misschien wel meer”, stelt Trouw.

“Uitgerekend in het seizoen waarin voor het eerst geen enkele Nederlandse club een gegarandeerde plek in het hoofdtoernooi had, zitten de topteams in de Eredivisie er dus gewoon bij”, jubelt het Eindhovens Dagblad. “PSV had gisteravond werkelijk niets te vrezen van het vorige week al met 2-3 verslagen BATE Borisov, dat in Eindhoven geen moment de indruk wekte PSV aan het wankelen te kunnen brengen. Integendeel, de equipe van Mark van Bommel denderde overtuigend naar de topwedstrijden in Europa en het bijbehorende geldbad.”

De Telegraaf schrijft over de ‘opsteker die het Nederlands voetbal nodig heeft’. “In ieder geval tot de winterstop ziet het publiek geen wedstrijden tegen onbekende teams uit Roemenië of Slovenië, maar gaan de nummers 1 en 2 van de Eredivisie de balans opmaken tegen de elite van Europa”, aldus het ochtendjournaal, dat van mening is dat de komst van trainer Mark van Bommel voor een frisse wind heeft gezorgd. “Zijn andere, aanvallendere spelopvatting en werkwijze bevalt de spelers.”

“Staand voor zijn dug-out genoot Van Bommel mee van de sfeer. Ook zijn eerste succesje is binnen. Amper twee maanden is hij hoofdtrainer en ook voor hem lonkt al meteen een entree in de mooiste arena's van Europa die hij als speler al zo vaak bezocht”, stelt het Algemeen Dagblad. “Er was deze zomer vertrouwen in hem, toen hij vrij abrupt de vraag kreeg om Phillip Cocu op te volgen. Maar ideaal, nee, dat was het niet, in een situatie waarin ook nog technisch manager Marcel Brands vertrok.”

“Vijf jaar geleden trapte ook Cocu als beginnend hoofdtrainer af in de Champions League-voorronde. Hij haalde het destijds net niet en beleefde vervolgens een bijzonder moeilijk eerste half jaar”, vervolgt de krant. Volgens het ochtendjournaal oogt PSV nu ‘stabieler en meer ervaren’. “Het laatste beetje spanning viel al binnen een kwartier van het team af. Toen scoorde Steven Bergwijn na een fraaie actie met zowel zijn rechter- als zijn linkerbeen.”