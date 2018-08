De Jong hoopt op Barcelona of Real Madrid: ‘Doe maar geen Atlético’

PSV plaatste zich woensdagavond voor de groepsfase van de Champions League en donderdag vindt de loting plaats. Trainer Mark van Bommel weigerde na afloop van de wedstrijd tegen BATE Borisov (3-0) om een voorkeur uit te spreken voor eventuele tegenstanders. Aanvoerder Luuk de Jong hoopt op een Spaanse grootmacht als opponent, terwijl Nick Viergever en Donyell Malen hopen op tegenstanders ‘met perspectief’.

PSV was vorige week in Wit-Rusland al met 2-3 te sterk voor BATE Borisov en won woensdagavond in eigen huis met overtuigende cijfers. In navolging van Ajax is ook PSV zeker van minimaal zes wedstrijden in het miljardenbal. “Het zou mooi zijn om een keer Barcelona of Real Madrid deze kant uit te laten komen. Maar je wil ook graag door komen in de groep”, aldus De Jong tegen de NOS. “Doe maar geen Atlético, die hebben we al te vaak gehad.”

Klaas-Jan Huntelaar gaf aan met Ajax te hopen op Lokomotiv Moskou als tegenstander uit pot 1. Viergever hoopt ook op de kampioen van Rusland. “Lokomotiv? Ja, waarom niet?”, aldus de ex-Ajacied. “Je wilt toch perspectief hebben. Maar ik hoop vooral op een Engelse tegenstander. Dat is een van de weinige landen waar ik nog nooit in gespeeld heb.”

Malen, in Wit-Rusland nog goed voor het winnende doelpunt, hoopt op een gunstige loting. "Je wilt zo ver mogelijk komen. Misschien moet je dan niet tegen zulke grote ploegen loten, maar je krijgt er sowieso eentje. Maar ik denk ook dat je je wilt meten met de beste spelers. Die zitten in de grootste ploegen”, aldus de aanvaller tegen Voetbal Inside.