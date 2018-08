Van Bommel: ‘PSV begeeft zich in een situatie dat we ‘nee’ kunnen zeggen’

Met een doelpunt in het met 3-0 gewonnen duel met BATE Borisov was Hirving Lozano andermaal van grote waarde voor PSV. De Eindhovenaren bereikten woensdagavond het hoofdtoernooi van de Champions League dankzij de overwinning op de Wit-Russen. Trainer Mark van Bommel verzekert dat Lozano ook over een aantal dagen nog speler van PSV zal zijn.

In theorie zou Lozano nog twee dagen weggekocht kunnen worden, maar een vertrek van de Mexicaanse aanvaller is onbespreekbaar. “Het zou zo maar kunnen dat er een megabod binnen komt. PSV begeeft zich echter in een situatie dat we 'nee' kunnen zeggen”, zegt Van Bommel in gesprek met het Algemeen Dagblad. PSV hoopt zich zelf nog met Aziz Behich van Bursaspor te kunnen versterken.

“We willen hem er graag bij hebben. We zijn er druk mee bezig”, aldus Van Bommel over de Australische linksback. In de nacht van woensdag op donderdag maakten de Eindhovenaren melding van een akkoord met Pachuca over een transfer van Érick Gutiérrez. De Mexicaanse middenvelder is ook al persoonlijk rond met PSV, waardoor hij alleen nog de medische keuring moet doorstaan. Indien daar geen problemen aan het licht komen, ondertekent hij een vijfjarige verbintenis.

In dat geval verwelkomt Lozano zijn boezemvriend bij PSV. “Hij is een geweldige speler. Hij heeft veel kwaliteit, ik denk dat hij belangrijk gaat worden en zijn kwaliteiten gaat laten zien”, zegt de aanvaller in gesprek met Marca Claro. “Het was een goede wedstrijd voor het hele team, voor alle spelers en ik bedank God dat we drie keer hebben gescoord. Het was een prachtige uitschakeling. We moeten zo doorgaan.”