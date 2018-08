Advocaat tipt PSV: ‘Misschien verstandig om ze allebei te halen’

Dick Advocaat is van mening dat PSV nog een extra middenvelder moet aantrekken. De Eindhovenaren versterkten zich in de nacht van woensdag op donderdag met Mexicaans international Erick Gutiérrez en wat de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal betreft blijft het daar niet bij. Advocaat vindt dat de regerend landskampioen Riechedly Bazoer moet terughalen naar Eindhoven.

Bazoer werd opgeleid door PSV en vertrok op jonge leeftijd naar Ajax. Daar brak hij onder trainer Frank de Boer door in de hoofdmacht. In het seizoen 2016/17 belandde hij echter op de bank en maakte hij de overstap naar VfL Wolfsburg. In Duitsland heeft de middenvelder niet weten te overtuigen en de laatste dagen wordt hij gelinkt aan een overstap naar PSV.

Trainer Mark van Bommel wilde woensdagavond niet ingaan op het gerucht over de ex-Ajacied. "Misschien is het wel verstandig om ze alle twee te halen. Zowel Gutiérrez als Bazoer", laat Advocaat weten bij Veronica. Gutiérrez komt over van Pachuca en tekent voor vijf jaar in het Philips Stadion. Advocaat vindt het volstrekt logisch dat PSV het middenveld versterkt. "Een nekslag aan de middenvelders die erachter zitten? Waarom? Op dat niveau moet je toch concurrentie hebben?"

Advocaat kent Bazoer nog goed. "Hij komt van PSV. Ik was daar toen trainer", klinkt het. "Hij speelde in PSV Onder-19. Ze wilden hem al naar het A-team halen. Wij vonden dat nog te vroeg en de staf ook. Onder aanvoering van Cruijff is hij naar Ajax gegaan."