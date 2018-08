Ontevreden PSV’er overweegt vertrek: ‘Het worden spannende dagen’

Bart Ramselaar heeft zijn laatste wedstrijd voor PSV mogelijk gespeeld. De middenvelder hoeft onder trainer Mark van Bommel niet te rekenen op een basisplaats en daar is hij allesbehalve blij mee. Ramselaar gaf woensdagavond na het behalen van de groepsfase van de Champions League aan dat hij zijn opties gaat afwegen in de slotfase van de transferperiode.

"Het is een heel moeilijke situatie. Ik maak weinig minuten. Het is een beetje onrustig. Ik wil gewoon meer spelen. Ik zal altijd knokken voor mijn plek, maar ik weet niet of het in deze situatie aan andere factoren ligt. De speelwijze of iets anders", aldus Ramselaar tegenover Voetbal International. De 22-jarige ex-speler van FC Utrecht beseft dat het misschien beter kan zijn om zijn opties te gaan overwegen. "Dan is het zaak om natuurlijk verder te kijken. Het worden spannende dagen, maar ik ben zeer blij om voor PSV te spelen en heb me hier altijd thuis gevoeld."

Hoe groot de kans is dat Ramselaar zich na vrijdag nog speler van PSV mag noemen durft hij niet te zeggen. “Het worden spannende dagen. Als ik vrijdag nog hier ben, kijk ik ernaar uit en hoop ik zoveel mogelijk minuten te maken”, aldus Ramselaar, die in gesprek met FOX Sports vertelt dat de trainerswissel hem niet goed heeft gedaan. “We spelen nu in een ander systeem. Ik werk iedere dag even hard. Het is niet zo dat ik een slechte fase heb gehad, in mijn ogen.”

Ramselaar heeft zijn onvrede al kenbaar gemaakt bij de clubleiding. “Ik heb aangegeven dat ik meer wil spelen. Als ik hier niet aan mijn minuten kan, dan maar ergens anders. Ik ben blij dat ik voor PSV mag spelen, maar ik wil wel meer voetballen”, aldus de middenvelder, zie zijn kansen op speelminuten verder ziet afnemen nu PSV zich in de nacht van woensdag op donderdag heeft versterkt met de Mexicaanse international Erick Gutiérrez.