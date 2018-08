Ten Hag hoopt op laatste aankoop: ‘We zullen dat niet nalaten’

Erik ten Hag hoopt dat directeur spelersbeleid Marc Overmars nog voor het sluiten van de transfermarkt minimaal één speler naar Ajax haalt. De trainer van de Amsterdammers hoopt nog op een extra aanvaller. Door de blessuregevoeligheid van Kasper Dolberg mikt Ten Hag op een extra spits. “In de Champions League heb je twee goede centrumspitsen nodig”, aldus de coach.

Doordat Ajax zich ten koste van Dynamo Kiev plaatste voor de groepsfase van de Champions League, verzekerde de clubs van minimaal 42 miljoen euro aan inkomsten. Ten Hag gaf aan dat het voor hem vooral belangrijk is om de huidige spelersgroep bij elkaar te houden. “En ik denk dat plaatsing voor de Champions League ook reden voor de spelers is om bij Ajax te blijven, want je ziet dat er iets moois aan het groeien is. En dat is prachtig om mee te maken”, vertelt hij in De Telegraaf.

Ten Hag heeft er geen geheim van gemaakt dat Ajax nog loert op eventuele buitenkansjes. “Als we ons op bepaalde posities kunnen versterken, zal ik daar zeker naar kijken en met de directie over in gesprek gaan. We zullen dat niet nalaten”, aldus de coach, die hoopt op versterking, zelfs wanneer ook Hakim Ziyech blijft. “Dat sluit ik niet uit. Maar ik zeg ook niet dat het gaat gebeuren. We hebben alle posities behoorlijk bezet.”

Alleen over de spitspositie is Ten Hag niet helemaal tevreden. Dolberg ligt er al weken uit met een buikwandblessure en kwam dit kalenderjaar nauwelijks in actie. “We hopen dat Kasper zo snel mogelijk weer aan boord is. Maar op het moment dat ik bij Ajax tekende (december 2017, red.) kreeg ik de mededeling dat hij geblesseerd was geraakt en sindsdien heb ik nauwelijks over hem kunnen beschikken. En ja, in de Champions League heb je wel twee goede centrumspitsen nodig.”

Dolberg raakte voor het duel met Sturm Graz geblesseerd aan zijn buik en werkt sindsdien aan zijn herstel. Het is wachten op het moment dat hij fit raakt. Ten Hag gaat ervan uit dat de Deen snel aansluit. “Maar een feit is dat hij nog steeds niet inzetbaar is. En deze ploeg heeft wel een type Dolberg nodig. Al heeft Klaas-Jan Huntelaar het de afgelopen weken geweldig gedaan.”