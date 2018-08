Nederland neemt belangrijke plek in op coëfficiëntenlijst dankzij Ajax en PSV

De kwalificatie van Ajax en PSV voor de groepsfase van de Champions League heeft het Nederlandse voetbal goed gedaan. Nederland maakte dankzij de clubs uit Amsterdam en Eindhoven een sprong op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Ondanks de vroege uitschakeling van Feyenoord, AZ en Vitesse in Europa, komt Nederland op 3,600 punten dit seizoen en is Oostenrijk voorbij.

Kwalificatie voor de Champions League levert vier bonuspunten op. Doordat zowel Ajax als PSV zich heeft geplaatst voor het miljardenbal, krijgt Nederland er acht punten bij. Deze punten moeten gedeeld worden door het aantal clubs dat dit seizoen wordt afgeleverd aan Europa. Met Feyenoord, AZ en Vitesse zijn dat er vijf. Zodoende houdt Nederland 1,600 punten over.

Hierdoor komt Nederland op totaal 3,600 punten dit seizoen. Dat aantal is nu al hoger dan het gehele vorige seizoen, waarin alleen Feyenoord (Champions League) en Vitesse (Europa League) actief waren in de groepsfase van een Europees toernooi. Ajax, PSV en FC Utrecht werden al vroeg uitgeschakeld. Dat seizoen behaalde Nederland slechts 2,900 punten.

De elfde plaats op de coëfficiëntenlijst van de UEFA is belangrijk, want deze positie geeft recht op een direct toegangsbewijs voor de groepsfase van de Champions League, mits de Champions League-winnaar zich via de competitie voor het toernooi plaatst. Nederland gaat Oostenrijk niet alleen voorbij door de goede prestaties van Ajax en PSV, maar ook door de uitschakeling van Red Bull Salzburg in de play-offs voor de Champions League.

De coëfficiëntenlijst van de UEFA:

1. Spanje 86,998 (3,000)

2. Engeland 65,534 (2,714)

3. Italië 64,940 (2,857)

4. Duitsland 59,498 (2,785)

5. Frankrijk 50,665 (2,750)

6. Rusland 45,132 (2.,166)

7. Portugal 39,832 (2,500)

8. Oekraïne 35,100 (1,800)

9. België 34,500 (2,400)

10. Turkije 30,800 (1,700)

11. Nederland 27,433 (3,600)

12. Oostenrijk 26,650 (1,600)

13. Denemarken 25,900 (3,750)

14. Griekenland 25,500 (3,000)

15. Zwitserland 24,900 (1,900)