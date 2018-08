PSV verrast en meldt akkoord met Pachuca over Erick Gutiérrez

PSV heeft met Erick Gutiérrez zijn gewenste middenvelder binnen. De Eindhovenaren meldden in de nacht van woensdag op donderdag een akkoord over de transfer van de Mexicaans international. Over de hoogte van de transfersom doet PSV geen uitspraken. De 23-jarige Gutiérrez komt over van CF Pachuca en wanneer hij de medische keuring met succes doorstaat tekent hij voor vijf jaar.

PSV was al langer bezig om Gutiérrez naar Eindhoven te halen. Eerder deze transferperiode werd een bod uitgebracht op de negenvoudig international, maar dat werd door Pachuca als beledigend ervaren. Nadat PSV zich woensdagavond ten koste van BATE Borisov heeft weten te plaatsen voor de Champions League, hebben beide partijen elkaar alsnog weten te vinden.

PSV zocht nog naar een extra middenvelder nadat aankoop Ryan Thomas zwaar geblesseerd raakte. De aankoop liep een paar dagen na zijn overstap van PEC Zwolle naar de regerend landskampioen een zware knieblessure op. Met Gutiérrez heeft technisch directeur John de Jong de gewenste versterking in huis weten te halen. De speler is een ‘boezemvriend’ van Hirving Lozano. Beide spelers werden opgeleid bij Pachuca en speelden daar acht seizoenen samen.

Vorig jaar maakte Lozano de overstap van Pachuca naar PSV en nu volgt Gutiérrez. Laatstgenoemde maakte in 2013 zijn debuut in de hoofdmacht en hij kwam in totaal tot 170 wedstrijden en 23 doelpunten. “De reden dat PSV en Pachuca de overeenkomst ’s nachts bekendmaken heeft te maken met het feit dat Pachuca om 3.00 uur Nederlandse tijd een bekerwedstrijd speelt en Gutierrez op het laatste moment buiten de selectie is gelaten door de Mexicaanse club”, aldus een statement van PSV.

Trainer Mark van Bommel maakte er woensdagavond geen geheim van dat PSV graag nog een middenvelder aan zou trekken. Door kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League stromen de miljoenen binnen. Plaatsing voor het miljardenbal levert PSV hoe dan ook circa 36 miljoen euro op. De Eindhovenaren lijken nog niet klaar op de transfermarkt. Er wordt ook nog gewerkt aan de komst van linksback Aziz Behich, een Australisch international van Bursaspor.