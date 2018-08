Van Bommel: ‘Bayern München zou heel leuk zijn, maar ook heel moeilijk’

PSV heeft zich woensdagavond ten koste van BATE Borisov geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Het is het eerste grote succes van Mark van Bommel als hoofdtrainer van de Eindhovenaren. Na de 2-3 uitzege in Wit-Rusland, was zijn ploeg in de return met 3-0 te sterk. “Of ik opgelucht ben? Nee, ik ben vooral blij”, zei de coach direct na afloop.

PSV won door doelpunten van Steven Bergwijn, Luuk de Jong en Hirving Lozano. Van Bommel benoemde niet de doelpuntenmakers, maar had lovende woorden over voor het publiek en zijn keeper. “Als je ziet hoe de sfeer in het stadion is als je begint, we werden echt gedragen. We begonnen niet precies hoe we wilden, maar de sfeer was fantastisch. Als je ons veldspel daarna zag was dat gewoon goed, afgezien van de eerste paar momenten, toen Jeroen (Zoet, red.) weer fantastisch was.”

De voormalig Oranje-international gaf aan dat hij genoten had van het spel van zijn ploeg. “Als je als trainer begint, hoop je zo snel mogelijk de manier van spelen over te brengen”, aldus Van Bommel tegenover Veronica. “Als je nu dan ziet dat het steeds meer begint terug te komen in ons spel, dan zit je wel te genieten op de bank.” De trainer merkt dat hij de wedstrijden inmiddels anders beleeft dan toen hij nog speler was. “Dan zit je er middenin. Nu leef je ook mee, maar ben je meer aan het observeren. Al ben ik wel heel erg blij.”

Donderdagavond vindt de loting voor de groepsfase plaats en PSV is ingedeeld in pot 3. Van Bommel heeft geen voorkeur voor tegenstanders. “Morgenavond zullen we het weten”, aldus de coach. “Wat er uit de loting komt, zien we dan wel weer. Mijn oude club Bayern München zou heel leuk zijn, maar ook heel moeilijk.”