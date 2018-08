Luuk de Jong: ‘Dit is heel belangrijk voor de jongens die gebleven zijn’

PSV plaatste zich woensdagavond op overtuigende wijze voor de groepsfase van de Champions League. Door een 2-3 uitzege op BATE Borisov had de ploeg van trainer Mark van Bommel al een goede uitgangspositie voor de return in Eindhoven. Voor eigen publiek was de regerend landskampioen oppermachtig en won het overtuigend met 3-0. Luuk de Jong was met een doelpunt en een assist belangrijk voor zijn ploeg en was na afloop van de wedstrijd een tevreden aanvoerder.

De score werd geopend door Steven Bergwijn en verdubbeld door De Jong. In de tweede helft bepaalde Hirving Lozano voor de 3-0 eindstand. “Dit voelt als een prijs”, gaf De Jong aan tegenover Veronica. “Dit is het podium waarop je wilt spelen. Het begon nog wat moeizaam, maar na de voorsprong ontstonden er ruimtes op het middenveld en liepen we snel uit. Dit is heel belangrijk voor de jongens die gebleven en gekomen zijn.”

Voor het eerst in acht jaar doen met Ajax en PSV twee Nederlandse clubs mee aan de groepsfase van de Champions League. Waar de Amsterdammers in totaal drie rondes moesten overleven, hoefde PSV alleen in de play-offs in actie te komen. “Die moet je dan natuurlijk nog wel even winnen. Heel lekker, ik ben heel blij”, aldus De Jong.

Ook doelpuntenmaker Bergwijn was in zijn nopjes met het resultaat. “Hier droom je als jonge jongen van. Heel mooi dat we weer in de Champions League zitten. Ik had eerlijk gezegd wat meer van hun verwacht, maar dat is gewoon de kwaliteit van ons", aldus de aanvaller.