Oppermachtig PSV slacht BATE Borisov af en bereikt groepsfase CL

PSV heeft zich woensdagavond met speels gemak geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Mark van Bommel won in eigen huis, in de plenzende regen, met 3-0 van BATE Borisov, een uitslag die na de 2-3 zege in Wit-Rusland ruim voldoende was voor plaatsing voor het miljardenbal. PSV is de tweede Nederlandse club die zes groepsduels in de Champions League gaat spelen, nadat Ajax zich dinsdagavond wist te plaatsen ten koste van Dynamo Kiev.

PSV, dat met dezelfde elf spelers startte als bij de heenwedstrijd, begon voortvarend aan het duel, waarbij het eerste gevaar van de voet van Hirving Lozano kwam. De Mexicaan mocht aan de zijkant van het strafschopgebied een vrije trap nemen en raakte met een strakke poging het aluminium. Vlak daarna mocht Gastón Pereiro aanleggen, maar de aanvallende middenvelder stuitte op doelman Denis Scherbitskiy. De Eindhovenaren hadden weinig te duchten van het bezoek en het wachten was op het eerste doelpunt voor PSV. Na een kwartier spelen werd de gewenste vroege voorsprong realiteit.

Bij een ingooi torende Luuk de Jong boven zijn directe tegenstander uit en kopte door naar Steven Bergwijn. De rappe buitenspeler nam de bal in het strafschopgebied met rechts mee en kon met links van dichtbij raak schieten: 1-0. Al snel lonkte de 2-0 voor de Eindhovenaren, maar Lozano en Pereiro konden Scherbitskiy niet passeren. Aan de andere kant van het veld kon Jeroen Zoet niet op zijn lauweren rusten, aangezien de doelman een enkele keer kordaat moest ingrijpen in de eerste helft.

Tien minuten voor de thee zorgde De Jong voor een riantere voorsprong. Jorrit Hendrix, die aan de rechterkant alle tijd kreeg om een voorzet af te leveren, legde de bal panklaar neer voor de inlopende De Jong, die met het hoofd kon scoren: 2-0. BATE Borisov wist dat het in de tweede helft uit een ander vaatje moest tappen, maar al snel bleek dat het spelbeeld onveranderd bleef: het bezoek had vrijwel niets in te brengen tegen het uiterst zorgvuldig spelende PSV.

De bezoekers zochten naarstig naar een gaatje in de defensie van PSV, dat zelf loerde op de counter. Na ruim een uur spelen was het uit een tegenaanval raak. Lozano en De Jong renden richting het doel en draaiden de enige overgebleven verdediger dol, waarna Lozano de bal krachtig in de lange hoek schoot: 3-0. Na de treffer zakte het tempo enigszins in en was het wachten op het eindsignaal. De loting voor de groepsfase van de Champions League wordt donderdagavond om 18.00 uur verricht.