‘De zaakwaarnemer van Mazraoui heeft ons heel correct op hoogte gebracht’

Noussair Mazraoui heeft woensdagavond kenbaar gemaakt dat hij niet voor Nederland, maar voor Marokko gaat spelen. De rechtsback annex middenvelder van Ajax was de afgelopen dagen het onderwerp van een strijd tussen de twee bonden, maar uiteindelijk heeft Mazraoui besloten voor Marokko te voetballen. De KNVB zegt de keuze van de Ajacied te respecteren.

Vorige week waren Mazraoui en zijn zaakwaarnemer te gast op de KNVB Campus, zo meldt de voetbalbond in een verklaring. Ze spraken daar met directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma en bondscoach Ronald Koeman over het Nederlands elftal, waarbij het duo probeerde Mazraoui warm te maken voor een mogelijke carrière bij Oranje. “Dat was een goed gesprek”, zegt Hoogma op de site van de KNVB.

“Uiteindelijk moet Noussair de keuze zelf maken, dat kan niemand anders voor hem doen. Wij respecteren die keuze uiteraard. De zaakwaarnemer van Noussair heeft ons vandaag heel correct op de hoogte gebracht”, aldus de sportbestuurder. Mazraoui vertelde dat hij graag voor Oranje had willen spelen. “De mensen die mij kennen weten dat ik een trotse Hollander ben en een trotse Marokkaan.”

“Ik ben hier geboren en opgegroeid. Ik heb de afgelopen week ook een heleboel keer een beeld gevormd van hoe het zou zijn om in het Oranje-shirt in een vol stadion te spelen. En geloof me, dat zag er mooi uit. Spelen in Oranje met teamgenoten van Ajax. Het liefst zou ik voor allebei de landen uitkomen, maar dat kan natuurlijk niet”, zo legde Mazraoui zijn keuze tegenover De Telegraaf uit.