Platini luidt de noodklok met felle tirade: ‘Nu spelen we echt met vuur’

De videoscheidsrechter (VAR) is in opmars in het internationale voetbal en nu zou ook de UEFA eraan denken om het hulpmiddel vanaf de kwartfinales van de Champions League in te zetten. Michel Platini, voormalig voorzitter van de Europese voetbalbond, is geen voorstander van de VAR, omdat hij veel gebreken ziet.

“De VAR, dat is niets meer dan wat geknutsel met beelden. Tot meer rechtvaardigheid in onze sport heeft het in ieder geval niet geleid”, zegt de Fransman in gesprek met L’Équipe. “Neem het tweede doelpunt van Frankrijk in de WK-finale tegen Kroatië. Het is toch duidelijk dat de scheidsrechter op het veld een marionet is van de VAR?”

“De arbiter had hands niet gezien, maar de VAR riep hem toch naar de zijlijn. Op normale snelheid en zelfs wanneer je de beelden vertraagde, zag je helemaal geen hands. Dus gingen ze de beelden maar in superslowmotion afspelen. Een fase van een duizendste van een seconde werd plots eentje van vijftien seconden. Natuurlijk vond de scheidsrechter uiteindelijk wel iets waardoor hij penalty kon geven.”

“Dit is toch geen vooruitgang of gerechtigheid? Dit is pure interpretatie. Straks gaan de spelers ook nog met oortjes spelen, zodat de trainers hen kan sturen. Nu spelen we echt met vuur, dit is gevaarlijk. Op deze manier maken we echt het voetbal kapot, zoals dat al is gebeurd bij de Formule 1 en het wielrennen. We hebben nu de scheidsrechters al vermoord”, besluit Platini.