Twente hoopt op middenvelder met Barcelona-verleden

(The Telegraph)

Nacer Chadli hoopt West Bromwich Albion deze week te verlaten. De aanvaller, die een goed WK speelde, heeft verschillende aanbiedingen op tafel liggen. (The Telegraph)

De aanvallende middenvelder van Levante, eerder actief bij Barcelona, is hard op weg om zich aan te sluiten bij de Tukkers.