‘Ajax moet extraatje naar FC Twente sturen door succes in de CL’

Ajax wist zich dinsdagavond te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers speelden met 0-0 gelijk in Kiev en dat was na de 3-1 overwining in de Johan Cruijff ArenA voldoende voor het betreden van het miljardenbal. Door de goede prestaties van de ploeg van Erik ten Hag gaat ook FC Twente profiteren.

Volgens onder meer RTV Oost en TC Tubantia kunnen de Tukkers een geldsom van Ajax verwachten vanwege de kwalificatie voor de groepsfase, waarbij eerstgenoemde spreekt over ongeveer een ton. Twente bedong bij de onderhandelingen over de transfer van Hakim Ziyech in 2016 namelijk een ‘extraatje’ als Ajax zich zou plaatsen voor de Champions League.

Ajax zelf incasseert tientallen miljoenen euro’s met de plaatsing en als PSV er niet in slaagt om zich eveneens te kwalificeren, kunnen de Amsterdammers op nog meer geld rekenen. De Eindhovenaren spelen woensdagavond de return in eigen stadion tegen BATE Borisov. Het uitduel eindigde in een 2-3 overwinning voor de ploeg van Mark van Bommel.