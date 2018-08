Real Madrid telt miljoenen neer en haalt Mariano Diáz terug

Mariano Diáz keert terug bij Real Madrid. Olympique Lyon meldt woensdagavond dat er een akkoord is over de transfersom van 33 miljoen euro. Zodoende keert de aanvaller na een jaar en 21 doelpunten in 48 wedstrijden al terug naar Madrid. Diáz zet zijn handtekening onder een vijfjarig contract en wordt vrijdag gepresenteerd in het Santiago Bernabéu.

In de zomer van 2017 telde Lyon 8 miljoen euro neer voor Diáz, die zijn jeugdopleiding genoot bij Real Madrid. De Koninklijke wist destijds een doorverkooppercentage te bedingen van 35 procent. Omdat Real deze transfersom zélf betaalt, gaat er ruim 11 miljoen euro van het totaalbedrag af en ontvangt de Franse topclub circa 21,5 miljoen euro voor Diáz. Middels bonussen kan de transfersom nog met drie miljoen euro oplopen.

Diáz maakte in de zomer van 2016 op 23-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van Real Madrid, maar veel kansen kreeg hij daarna niet. Verder dan veertien wedstrijden, waarvan dertien als invaller kwam hij niet. Met spelers als Cristiano Ronaldo en Karim Benzema was de concurrentie simpelweg te groot. Daarom koos hij een jaar geleden voor een vertrek naar Lyon.

De terugkeer van Diáz bij Real Madrid komt niet uit de lucht vallen. Hij werd al enige tijd gelinkt met de Spaanse grootmacht, terwijl ook Sevilla een oogje op hem had. Als vervanger van Diáz denkt Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas aan Moussa Dembélé van Celtic. “Hij is een doelwit, dat klopt. Maar ik heb ook gelezen dat Olympique Marseille voor hem in de markt is. Maar we staan in contact met Dembélé. De speler interesseert ons, maar het is niet makkelijk onderhandelen met Celtic”, zei hij vrijdag op een persconferentie.