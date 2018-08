Promes op weg naar lucratief contract in LaLiga: ‘Goede spelers passen altijd’

Quincy Promes lijkt zijn loopbaan te vervolgen bij Sevilla. Volgens AS gaan de Andalusiërs een bedrag van circa twintig miljoen euro overmaken aan Spartak Moskou om de Oranje-international in te lijven. Pablo Machin, trainer van los Rojiblancos, erkent dat Promes, net als de 26-jarige Portu van Girona, een zeer interessante speler is voor Sevilla.

Onder meer AS Monaco en Benfica zouden azen op de diensten van de 26-jarige buitenspeler, maar het lijkt er sterk op dat Promes gaat neerstrijken in Spanje. “Promes en Portu zijn goede spelers en goede spelers passen altijd. Als ze zichzelf opofferen voor het team, dan passen ze ook in mijn team”, wordt Machin geciteerd door diverse Spaanse media, waaronder Marca.

AS stelt dat Promes binnenkort een vierjarig contract gaat ondertekenen bij de club uit LaLiga. De 28-voudig international van het Nederlands elftal verdient in de Russische hoofdstad drie miljoen euro per jaar, maar naar verluidt ligt bij Sevilla een jaarsalaris van vier miljoen euro klaar. De onderhandelingen aangaande Promes zouden vergevorderd zijn en ook Portu is zo goed als binnen.

“Portu heeft hard gewerkt en hij is oud genoeg om nog verder te groeien”, zegt de voormalig coach van de aanvallende middenvelder bij Girona. “Hij heeft het laten zien bij een kleine club en hij heeft de ziel en drijfkracht waar de fans van gaan genieten. Hij heeft nog een contract en dat moeten we respecteren. Als ze hem niet laten komen, kijken we elders”, aldus Machin over Portu.