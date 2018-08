Mazraoui wijst Oranje af en kiest definitief voor Marokko

Noussair Mazraoui heeft de knoop doorgehakt en kiest voor een interlandcarrière bij Marokko. Bondscoach Ronald Koeman en technisch directeur Nico-Jan Hoogma hebben onlangs geprobeerd om de Ajacied voor het Nederlands elftal te laten kiezen, maar daar zijn zij niet in geslaagd. Mazraoui heeft besloten om in te gaan op de uitnodiging van bondscoach Hervé Renard voor de kwalificatiewedstrijd tegen Malawi voor de Afrika Cup.

“Meneer Koeman heeft een voortreffelijk verhaal verteld en presenteerde het plan dat hij voor mij had. Dat maakte indruk en ik ben ook echt vereerd dat hij deze moeite voor mij heeft gedaan”, aldus Mazraoui in gesprek met De Telegraaf. De Ajax-verdediger had enkele dagen nodig om de knoop door te hakken. “Ik respecteer meneer Koeman ook ontzettend. Als iemand, die als speler zelf zo’n ongelooflijke carrière in het Nederlands elftal heeft gehad en die ook als coach veel voor het Nederlandse voetbal betekent je vraagt wordt het héél moeilijk. En ik wilde ook graag van hem horen hoe hij mijn toekomst zag. Dat is de reden dat we vorige week in Zeist om de tafel zijn gegaan.”

Mazraoui droeg als jeugdspeler ook al het shirt van Marokko en de Ajacied stond als reserve op de WK-lijst van Renard. Het feit dat Marokko op het WK heeft aangetoond op hoog niveau te spelen heeft Mazraoui mede doen besluiten om voor de Leeuwen van de Atlas te kiezen. “Nederland is mijn land en Marokko is ook mijn land. De mensen die mij kennen weten dat ik een trotse Hollander ben en een trotse Marokkaan”, aldus Mazraoui. “Ik ben hier geboren en opgegroeid. Ik heb de afgelopen week ook een heleboel keer een beeld gevormd van hoe het zou zijn om in het Oranje-shirt in een vol stadion te spelen. En geloof me, dat zag er mooi uit. Spelen in Oranje met teamgenoten van Ajax. Het liefst zou ik voor allebei de landen uitkomen, maar dat kan natuurlijk niet.’’