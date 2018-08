Amerikaanse legende (35) stopt: ‘Dankbaar dat ik deze reis heb mogen maken’

Clint Dempsey heeft zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen. De 35-jarige Amerikaan meldt op de site van Seattle Sounders aan dat hij klaar is met profvoetbal. Dempsey speelde in totaal vijftien seizoenen betaald voetbal. De aanvallende middenvelder annex aanvaller kwam uit voor New England Revolution, Seattle Sounders, Fulham en Tottenham Hotspur.

Dempsey groeide in de loop der jaren uit tot een van de kopstukken van het Amerikaanse voetbal en speelde in totaal 151 interlands voor de VS, waarin hij 57 treffers produceerde, waarmee hij samen met Landon Donovan gedeeld topscorer van de VS aller tijden is. Dempsey legt uit dat hij na lang heeft nagedacht over het besluit.

“Na een lange tijd van contemplatie hebben mijn gezin en ik besloten dat dit het juiste moment is om uit het spelletje te stappen. Ik wil graag mijn teamgenoten bedanken, mijn trainers en alle mensen met wie ik heb gewerkt gedurende mijn carrière. Het was altijd een droom van mij om profvoetballer te worden. Ik ben dan ook dankbaar dat ik deze reis heb mogen maken.”

“Ik wil graag alle fans bedanken die mij gedurende mijn loopbaan hebben gesteund, al die mensen bij New England Revolution, Fulham, Tottenham, Seattle Sounders en de nationale ploeg van de VS. Jullie hebben me allemaal enorm thuis laten voelen en dat is iets wat ik altijd zal blijven herinneren", besluit Dempsey zijn afscheidsrede.