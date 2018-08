Danny Holla verrast en duikt op in Keuken Kampioen Divisie

Danny Holla gaat aan de slag bij FC Den Bosch. De club uit de Keuken Kampioen Divisie maakt woensdagavond melding van een akkoord met de middenvelder. De dertigjarige Holla wordt transfervrij aangetrokken, daar hij eind vorig seizoen zijn contract bij FC Twente liet ontbinden. Als hij de medische keuring weet te doorstaan, staat hij donderdag al op het trainingsveld.

Holla was vorige maand nog dicht bij een overstap naar het Australische Melbourne Victory, maar die deal ketste op het laatste moment af. Sindsdien was hij op zoek naar een nieuwe club. “Ik train voor mezelf door en ben fit”, zei hij onlangs tegen Voetbal International. “Natuurlijk hoop ik snel een goede club te vinden, maar het moet wel bij me passen. Er is interesse, maar wil echt mijn gevoel volgen in deze fase van mijn carrière.”

Diverse clubs toonden interesse in Holla, maar zijn keuze is dus gevallen op FC Den Bosch. De middenvelder speelde in het verleden voor FC Groningen, PEC Zwolle, VVV-Venlo, ADO Den Haag, Brighton & Hove Albion en FC Twente. In totaal 257 officiële wedstrijden was hij 39 keer trefzeker. Den Bosch laat niet weten voor hoelang de middenvelder gaat tekenen. Het is ook niet duidelijk of Holla al inzetbaar is voor het duel van vrijdagavond met Jong Ajax.

FC Den Bosch is deze transferperiode zeer actief op de transfermarkt. Mede door de komst van geldschieter Kakhi Jordania werden eerder al Rúben Rodrigues, Imrane Oulad Omar, Stefan Velkov, Rauno Sappinen, Julian Marchioni, Nicolás Romat, Albin Gashi, Stefano Beltrame, Wouter van der Steen, en Amine Khammas aangetrokken.