Cocu denkt niet aan vertrek: ‘Ik ben geen persoon die makkelijk opgeeft’

Phillip Cocu is niet van plan om de handdoek in de ring te gooien bij Fenerbahçe. De trainer is niet goed van start gegaan bij de Turkse topclub en dat heeft geleid tot geruchten over een vroegtijdig vertrek uit Istanbul. Waar de clubleiding eerder deze week middels een statement al het vertrouwen in de coach uitsprak, heeft nu ook Cocu zelf laten weten hoe hij erover denkt.

Cocu maakte deze zomer de overstap van PSV naar Fenerbahçe en in zijn eerste maanden heeft het hem niet meegezeten. Onder zijn leiding slaagde de club uit Istanbul er niet in om de groepsfase van de Champions League te bereiken. In de competitie gingen twee van de eerste drie wedstrijden verloren. De druk op de schouders van Cocu is in korte tijd dan ook toegenomen. In Turkse media verschenen berichten dat Cocu van plan zou zijn om op te stappen. “Niets van waar. Ik ben geen persoon die makkelijk opgeeft. Ik ben trots dat ik hier mag werken”, zegt hij op de clubwebsite.

“Ik ben er erg trots op dat ik hier mag werken. Veranderingen hebben altijd tijd nodig. Ik heb daar veel over gesproken met de bestuurders en samen proberen we de problemen die we tegenkomen op te lossen”, aldus Cocu, die hoopt dat er nog een aantal spelers aan zijn selectie worden toegevoegd in de slotfase van de transferperiode. Met Souza en Giuliano zag hij immers al twee belangrijkse spelers vertrekken. “Het belangrijkste is dat we hard werken aan het formeren van een goed team.”

Fenerbahçe vervolgt de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Kayserispor en Cocu vraagt om de steun van het publiek. “Natuurlijk zullen we ons veel beter voelen bij een goed resultaat. Het is normaal dat je ongelukkig bent als je niet wint”, aldus Cocu. “Als we hard werken, zal dat succes opleveren. Dit is een grote club en we hebben veel kwaliteit in de selectie zitten. In moeilijke tijden moeten we samen zijn. Het is zoals onze president het altijd zegt: Wees een familie, werk samen als een familie. We hopen daarom dat de fans ons zaterdag, en verder in het seizoen, zullen steunen.”