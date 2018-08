Lyon bevestigt interesse in Dolberg: ‘Het is een lastig verhaal’

Olympique Lyon houdt sterk rekening met een vertrek van Mariano Díaz. De club heeft met Sevilla een akkoord bereikt over een transfersom, maar als Real Madrid dat voorstel evenaart, dan krijgt die club voorrang in de strijd om de spits. Moussa Dembélé lijkt de voornaamste kandidaat-opvolger van Díaz te zijn.

Jean-Michel Aulas bevestigt op een persconferentie dat hij belangstelling heeft voor de 22-jarige Fransman: “Hij is een doelwit, dat klopt. Maar ik heb ook gelezen dat Olympique Marseille voor hem in de markt is. Maar we staan in contact met Dembélé. De speler interesseert ons, maar het is niet makkelijk onderhandelen met Celtic.”

Dembélé, international van Jong Frankrijk, speelde in de jeugdopleiding bij onder meer Paris Saint-Germain en via Fulham kwam hij in de zomer van 2016 bij Celtic terecht. In 94 wedstrijden maakte hij tot dusverre 51 doelpunten voor de club uit Glasgow. Lyon is daarnaast bezig met rechtsbuiten Nicolas Pépé (Lille) en verdediger Rúben Dias (Benfica), zo bevestigt Aulas.

Kasper Dolberg staat ook op het lijstje van les Gones, maar hij lijkt onhaalbaar. “Ja, Dolberg heeft een profiel dat vergelijkbaar is met dat van Moussa Dembélé. Hij is in het verleden al bekeken, maar zijn club heeft zich geplaatst voor de Champions League en dus is dat een lastig verhaal geworden”, reageert sportief directeur Florian Maurice, die Aulas tijdens de persbijeenkomst flankeerde.

De twintigjarige Dolberg lijkt pas écht in beeld te zijn gekomen bij Olympique Lyon tijdens de halve finale van de Europa League in het seizoen 2016/17. Toen scoorde Dolberg zowel in de thuis- als in de uitwedstrijd tegen de grootmacht uit Frankrijk. Dolberg speelde tot dusverre 78 wedstrijden voor de Amsterdammers en scoorde daarin 32 keer. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt nog tot de zomer van 2021 door.