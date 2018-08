Vertrek Strootman ‘groot verlies’: ‘Hij was persoonlijkheid in de kleedkamer’

Kevin Strootman ruilde dinsdag AS Roma in voor Olympique Marseille. De middenvelder, die voor minimaal 25 miljoen euro van club is gewisseld, speelde in totaal vijf jaar bij de Italiaanse topclub. Stephan El Shaarawy heeft de voorbije seizoenen genoten van de samenwerking met de Oranje-international.

“Het vertrek van Kevin is een groot verlies", stelt de 25-jarige aanvaller vast in gesprek met Sky Italia. "Hij was een charismatische persoonlijkheid in de kleedkamer en iemand die zich liet horen. Aan de andere kant zijn er veel talentvolle jongelingen waarin de club wilde investeren en waar we als teamgenoten erg in geloven.”

“We kunnen niet haasten met conclusies trekken na twee competitiewedstrijden. De jonge spelers hebben talent, dat hebben ze laten zien, maar we moeten ze in alle rust laten groeien. Er hebben wat grote uitgaande transfers plaatsgevonden, maar vorig jaar hadden we exact dezelfde discussies. En uiteindelijk bereikten we de halve finale van de Champions League”, besluit El Shaarawy.

Strootman werd dinsdag gepresenteerd bij Marseille en ontkende dat de vele transfers bij Roma hem hebben doen besluiten te vertrekken. “Of ik Roma heb verlaten vanwege N'Zonzi? Het is niet zo dat ik vertrek als een nieuwe speler komt. Roma heeft veel spelers aangetrokken, dat is normaal. Het is een grote club en ze hebben groot gelijk dat ze hem hebben gehaald. Concurrentie hoort erbij.”