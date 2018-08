Linssen wacht af: ‘Volgens mij heeft Feyenoord mijn nummer niet’

Zolang de transfermarkt open is, blijft het de vraag of Bryan Linssen bij Vitesse blijft. De aanvaller kan terugkijken op een goed seizoen, verdiende de aanvoerdersband en heeft er ook in het huidige voetbaljaar twee inliggen. Of Feyenoord in hem geïnteresseerd is, dat weet Linssen niet.

Sam Larsson haalt nog maar zelden zijn niveau van bij sc Heerenveen en Jean-Paul Boëtius is uitgeleide gedaan aan FSV Mainz. Feyenoord zou dus op zoek kunnen zijn naar een linksbuiten. “Volgens mij hebben ze m’n nummer niet”, glimlacht de 27-jarige Linssen voor de camera van FOX Sports.

“Ik hoor het veel en lees het af en toe, maar ik weet het niet. Dat is aan hen. Het is aan Feyenoord. Feyenoord is een topclub in Nederland. Een fantastische club. Misschien heb ik nu een telefoontje gemist, maar ik weet het niet.” Het contract van Linssen loopt in GelreDome nog tot de zomer van 2020 door.

Eerder op de dag liet Linssen aan Voetbal International al weten ‘gelukkig’ te zijn in Arnhem: “Ik weet dat iedereen de club ziet als een soort filiaal van Chelsea met een koude sfeer, maar weet je, als speler heb je niks te maken met al die onzin.” Linssen voetbalde eerder voor FC Groningen, Heracles Almelo, VVV-Venlo, MVV Maastricht en Fortuna Sittard.