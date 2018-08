PSV doet zaken met Bursaspor en presenteert back-up voor Angeliño

Aziz Behich is de nieuwste aanwinst van PSV. De 27-jarige linksback heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een contract voor vier seizoenen. Hij is afkomstig van Bursaspor, waar de Australiër nog tot het einde van het voetbaljaar vastlag.

De clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar volgens het Eindhovens Dagblad gaat het om een bedrag van 1,7 miljoen euro. Behich moet in het Philips Stadion de back-up worden van Angeliño, want anders moet Mark van Bommel waarschijnlijk terugvallen op Steven Theunissen. De negentienjarige Theunissen wacht nog op zijn debuut in PSV 1.

Behich, een 26-voudig international van Australië die ook over een Turks paspoort beschikt, staat sinds de winter van 2013 onder contract in Bursa. Hij werd overgenomen van Melbourne Heart en speelde 144 wedstrijden voor De Krokodillen. Daarin kwam Behich tot zes doelpunten en acht assists.

Behich, die ook in verband werd gebracht met Atalanta, is een bekende van Van Bommel. De verdediger en trainer werkten op het WK immers met elkaar samen; Van Bommel was bij Australië de rechterhand van bondscoach Bert van Marwijk. "Je krijgt niet iedere dag de kans om bij een prestigieuze club als PSV te spelen", reageert Behich op de site van zijn nieuwe werkgever.

"Het viel me meteen op hoe erg de supporters hier met het team meeleven. Daarnaast speelt PSV goed voetbal, voetbal waar ik van houd", aldus de verdediger, die werd gebeld door Van Bommel. De trainer van PSV vroeg of Behich interesse had. "Mark is geweldige coach en naast hem overtuigde ook Trent Sainsbury me. Hij pushte me bijna dagelijks om ook naar PSV te komen."