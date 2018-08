‘FC Groningen is een grote club, een goede stap voor mijn carrière’

Jannik Pohl is de nieuwe spits van FC Groningen. De 22-jarige aanvaller werd geruild met Tom van Weert en zette woensdag zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen. Pohl is blij met zijn eerste buitenlandse avontuur.

“Het is een grote club en ik denk dat het een goede stap is voor mijn carrière”, zo werd hij tijdens de persconferentie geciteerd door RTV Noord. Pohl voetbalde voor Hjörring IF en GFL Lökken alvorens hij de overstap maakte naar Aalborg BK. Hij scoorde in 76 wedstrijden voor AaB 15 keer.

Jannik Pohl is Groninger!?? Hij gaat spelen met rugnummer 1??1??#trotsvanhetnoorden pic.twitter.com/UZD2zcDZSH — FC Groningen (@fcgroningen) 29 augustus 2018

Pohl scoorde in zijn eerste twee seizoenen slechts twee keer in de competitie en had dan ook ‘een moeilijke aanloop’: “In mijn eerste seizoen in de hoofdmacht overleed mijn moeder, daarna kreeg ik de ziekte van Pfeiffer en tijdens het tweede seizoen raakte ik geblesseerd.”

“Vorig jaar was mijn eerste echte volledige seizoen. Ik creëerde wel veel kansen, maar had meer moeten scoren.” Bij het FC Groningen van trainer Danny Buijs moet Pohl de concurrentie aangaan met Mateo Cassierra, Ahmad Mendes Moreira en Tim Freriks.