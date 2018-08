Van Bommel doet oproep: ‘We hebben ze hard nodig tegen BATE’

Woensdagavond neemt PSV het voor de tweede keer in korte tijd op tegen BATE Borisov. De Eindhovenaren verdedigen thuis een 2-3 overwinning die werd behaald in Wit-Rusland. Trainer Mark van Bommel hoopt dat de fans in het Philips Stadion achter de ploeg gaan staan, zodat de groepsfase van de Champions League realiteit wordt, zo geeft hij aan in onderstaande video.