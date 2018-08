Mourinho zoekt ruzie: ‘Dus wees stil, José, praat niet over: ’Toon mij respect‘’

Maandagavond verloor Manchester United met 0-3 van Tottenham Hotspur, terwijl the Red Devils een week eerder ook al een competitienederlaag moesten incasseren tegen Brighton & Hove Albion (3-2). José Mourinho haalde na afloop van het duel met the Spurs uit naar de media en eiste meer respect, maar dat moet de manager niet doen, aldus Sven-Göran Eriksson.

De voormalig trainer van onder meer Manchester City en de nationale ploeg van Engeland zegt in gesprek met Sky Sports dat Mourinho nederig moet zijn, ondanks de mogelijkheid dat enkele geruchten over United en de Portugees niet waar zijn. “Als je kritiek krijgt als coach, en dat is mij vaak gebeurd, dan is het beter om je koest te houden”, begint de Zweed.

“Probeer jezelf niet te verdedigen, want dat moeten de resultaten doen. Alleen met resultaat kan je jezelf verdedigen. En wat in de kranten staat: lees het, maar praat er niet over. Ruzie zoeken met de pers?! Dat ga je nooit winnen. Je verliest altijd, want als journalist heb je het laatste woord. Dus wees stil. Hoofd naar beneden en blijf hard werken.”

“Laat de mensen in de volgende wedstrijd zien: We gaan goed voetbal spelen en we gaan winnen. Dat is de enige manier om de pers van een antwoord te voorzien. Ga niet praten over: ‘Toon mij respect.’ Iedereen in het voetbal weet wat iemand heeft bewerkstelligd. Ik weet wat ik kan en ik weet waar ik goed in ben. Iedere manager is in dat opzicht vaak hetzelfde. Als je kritiek krijgt: slikken.”