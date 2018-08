Real Madrid wacht op spits: ‘We zijn akkoord met Sevilla’

Mariano Díaz heeft de wens om Olympique Lyon na één seizoen te verlaten. De aanvaller kwam over van Real Madrid en diende drie weken geleden een transferverzoek in, vertelt voorzitter Jean-Michel Aulas op een persconferentie. Waar de toekomst van de 25-jraige Díaz ligt, dat is nog niet bekend.

Aulas bevestigt dat hij ‘vergevorderde gesprekken’ voerde met Real Madrid: “Toen ik Florentino Pérez opbelde, zei hij: ‘nee, hij is geen speler die we willen contracteren’. Mariano bleef echter volhouden dat hij weg wilde. We hebben daarom naar aanbiedingen geluisterd. Er kwam een aanbieding van Sevilla binnen en we zeiden: ‘oké, het is niet goed om een speler tegen zijn zin in te behouden, met het oog op de voorbereiding op een belangrijk seizoen’.”





Het lijkt er nu toch op dat Díaz gaat terugkeren in het Santiago Bernabéu. Spaanse media meldden dinsdag al dat de Koninklijke een eerste optie heeft op de spits en bovendien 35 procent van de transferrechten bezit. “Sevilla is geïnteresseerd en we hebben een akkoord met hen liggen. Real Madrid kan die aanbieding evenaren en ons contacteren. Maar tot dusverre is er niets gespeeld.”

“We hadden niet verwacht dat de clausule van Real Madrid nog geactiveerd zou worden. We onderhandelen nu over een paar dingen, het is wat gecompliceerd”, zo wordt Aulas door de Franse pers geciteerd. “We laten Mariano gaan als we een akkoord kunnen bereiken en hij de medische keuring doorstaat.” Díaz tekende vorig jaar een contract voor vijf seizoenen in Lyon en was sindsdien goed voor 21 doelpunten in 48 wedstrijden.