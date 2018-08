‘Aparte ervaring’ bij Bayern München: ‘Ze wilden niet veranderen, ik wel’

Carlo Ancelotti is sinds deze zomer eindverantwoordelijke bij Napoli. De Italiaan, de opvolger van de naar Chelsea vertrokken Maurizio Sarri, was maandenlang werkloos sinds zijn vertrek bij Bayern München. Ancelotti zegt in gesprek met TAZ het opmerkelijk te vinden dat hij zo snel de laan werd uitgestuurd.

Ancelotti won in zijn eerste seizoen bij der Rekordmeister de Bundesliga, maar werd ontslagen bij de start van vorig seizoen na een verlies tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. “De ervaringen die ik heb gehad bij Bayern zijn ietwat apart”, zegt Ancelotti. “Dingen gingen niet zo slecht, we wonnen bijna alle wedstrijden in september.”

“Ik ben van mening dat er meer een ‘filosofieprobleem’ was. Ze wilden niet veranderen, ik wel”, vervolgt Ancelotti, die momenteel geniet van de samenwerking met zijn spelers bij Napoli. “Je moet altijd rekening houden met de dingen die zijn gedaan bij de club, net als met het niveau van de spelers. En dan pas brengt een coach zijn eigen plannen.”

“Je moet ze geleidelijk implementeren, zonder het goede van het verleden weg te gooien. Het belangrijkste: je baseert je systeem op je spelers, niet andersom. Dat is ook wat ik gelijk duidelijk maakte bij Napoli: ik wil het goede niet wegnemen. We proberen hier en daar nog wat te veranderen, zoals directer spelen. Ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar hopelijk gaat het snel goed.”