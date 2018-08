Guardiola verloor nooit meer in september sinds duel met Drenthe en Velthuizen

Manchester City startte het nieuwe seizoen in de Premier League met twee zeges uit de eerste twee duels. De regerend landskampioen liet vervolgens punten liggen tegen Wolverhampton Wanderers (1-1). Newcastle United is de nieuwe voetbaljaargang desastreus gestart, met 1-2 thuisnederlagen tegen Tottenham Hotspur en Chelsea én een doelpuntloze remise bij nieuwkomer Cardiff City (0-0). Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Etihad Stadium, zaterdagavond vanaf 18.30 uur.

O Manchester City verloor niet een van de laatste 21 competitiewedstrijden tegen Newcastle United op het allerhoogste niveau: 18 overwinningen, 3 remises. Het is de langste ongeslagen reeks van the Citizens tegen een specifieke club in de hoogste afdeling, evenals de langste reeks van Newcastle zonder zege.

O Newcastle United verloor elk van de laatste negen competitieduels in het Etihad Stadium. Daarin kregen the Magpies liefst 32 tegendoelpunten om de oren en kwam men zelf maar 6 keer tot scoren.

O Manchester City won dus elk van de laatste negen thuisduels met Newcastle United in de Premier League. Alleen Wolverhampton Wanderers werd op het allerhoogste niveau vaker thuis verslagen: tien opeenvolgende thuiszeges tussen 1900 en 1937.

O Manchester City won elk van de zeven Premier League-duels in september onder leiding van Josep Guardiola: 26 doelpunten voor, 2 doelpunten tegen. Guardiola verloor sinds september 2010 zelfs geen enkel officieel duel in september meer (35 zeges en 6 remises in 41 duels): destijds was het Hércules van Royston Drenthe en Piet Velthuizen met 0-2 te sterk voor Barcelona.

O Newcastle United hield sinds de twee opeenvolgende uitzeges op West Ham United en Stoke City, in december 2017 en januari 2018, slechts zes punten over aan de daaropvolgende negen uitduels in de Premier League: een zege, drie remises en vijf nederlagen.

O Sergio Agüero scoorde liefst twaalf keer in zeven thuisduels in de Premier League in 2018. Dat is bijvoorbeeld evenveel als het team van Chelsea dit kalenderjaar in eigen huis.

O Newcastle United kwam afgelopen seizoen in de twee onderlinge Premier League-duels met Manchester City niet verder dan in totaal 247 verzonden passes. Alleen Huddersfield Town kwam afgelopen seizoen tot een lager aantal in de dubbele Premier League-confrontatie met een specifieke opponent: 202, ook tegen Manchester City.

O Geen enkele Premier League-club had dit seizoen gemiddeld minder balbezit dan Newcastle United: 33,5 procent. Manchester City heeft het op een na hoogste percentage balbezit (68,7 procent), achter Chelsea.

O Sergio Agüero stond in de Premier League elfmaal tegenover Newcastle United en was daarin goed voor veertien treffers. Acht van deze treffers vielen in de laatste twee thuisduels met the Magpies: vijf in oktober 2015 en drie in januari 2018.

O Geen enkele speler maakte ooit meer doelpunten tegen een specifieke club in de Premier League dan Sergio Agüero tegen Newcastle United.