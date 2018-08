Xabi Alonso keert na vier jaar als trainer terug bij Real Madrid

Xabi Alonso is terug bij Real Madrid. De voormalig middenvelder gaat aan de slag als trainer van de Onder-13 van de Koninklijke. De 36-jarige Xabi Alonso is daarmee na vier jaar terug in het Santiago Bernabéu.

De 114-voudig international van Spanje speelde vijf seizoenen voor Real Madrid alvorens hij in de zomer van 2014 aan de slag ging bij Bayern München. Drie seizoenen later zette hij een punt achter zijn loopbaan. In Madrid won Xabi Alonso de landstitel, de Supercopa, twee keer de Copa del Rey en in 2013/14 werd de Champions League in de wacht gesleept.

El Maestro speelde 236 wedstrijden voor Real Madrid en daarin was hij goed voor 6 doelpunten en 32 assists. Naast Real en Bayern kwam hij ook nog uit voor Liverpool, Real Sociedad en Eibar. Xabi Alonso maakte er tijdens zijn loopbaan al nooit een geheim van dat hij zijn trainerspapieren wilde halen.

In april van dit jaar startte hij samen met onder anderen Júlio Baptista, Victor Valdés, Joan Capdevila, Marco Senna, Raúl González en Xavi Hernández zijn trainerscursus. Raúl kwam terecht bij de Onder-16 van Real Madrid en Xabi Alonso gaat dus een nog jongere lichting trainen.