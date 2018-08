Huntelaar kan tegen ongeslagen Vitesse Van Hooijdonk achterhalen

Ajax hoopt de kwalificatie voor de poulefase van de Champions League een passend vervolg te geven met een overwinning op Vitesse. De club uit Amsterdam krijgt het mogelijk wel zwaar, want de Arnhemmers van Leonid Slutsky zijn ongeslagen. Opta blikt vooruit op het duel in GelreDome, zondag vanaf 14.30 uur.

O Vitesse won de laatste twee Eredivisieduels met Ajax. De Amsterdammers verloren in de laatste zes seizoenen zes keer van Vitesse in de Eredivisie, vaker dan van iedere andere ploeg.

O Vitesse scoorde in de laatste drie thuisduels in de Eredivisie minstens vijf keer. Alleen PSV maakte ooit in vier opeenvolgende thuisduels in de Eredivisie vijf of meer treffers. Dat gebeurde in september - oktober 1973.

O Zestien van de laatste zeventien thuisdoelpunten die Vitesse maakte in de Eredivisie kwamen voort uit open spel.

O Enkel Ajax (73) gaf dit seizoen meer voorzetten uit open spel dan Vitesse (67), dat wel de meeste succesvolle voorzetten noteerde (16, Ajax derde met 13).

O Vitesse ondernam dit seizoen zowel absoluut (37 schoten) als relatief gezien (77 procent) de meeste doelpogingen van binnen het vijandelijke strafschopgebied van alle Eredivisieploegen.

O Bryan Linssen maakte drie doelpunten in zijn laatste drie wedstrijden tegen Ajax, geen speler scoorde vaker tegen André Onana in de Eredivisie. Wout Weghorst staat ook op drie treffers.

O Ajax is voor het eerst sinds 1997/98 ongeslagen in de eerste negen wedstrijden van het seizoen, over alle competities gezien. Toen werd er in de zestiende wedstrijd van Udinese verloren.

O Ajax en Vitesse zijn dit Eredivisieseizoen de enige twee ploegen die nog niet tot een schot kwamen uit een directe vrije trap. Vorig seizoen waren de Amsterdammers nog de ploeg met de meeste schoten (42) en doelpunten (6) uit directe vrije trappen in de competitie.

O Hakim Ziyech gaf drie assists in zijn laatste vier wedstrijden tegen Vitesse. In de Eredivisie was hij tegen geen ploeg vaker aangever dan tegen Vitesse (5 keer, net als tegen PEC Zwolle en FC Groningen).

O Donny van de Beek won 49 van zijn eerste 64 Eredivisiewedstrijden. Slechts twaalf spelers in de Eredivisiehistorie wisten vijftig zeges te boeken in hun eerste 65 Eredivisieduels, meest recentelijk Alex in 2006.

O Klaas-Jan Huntelaar (124 doelpunten) heeft nog één treffer nodig om Pierre van Hooijdonk (125) te achterhalen op de all-time Eredivisietopscorerslijst. Een tweede doelpunt zou een gedeelde 25e plaats op deze lijst betekenen.