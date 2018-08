Cocu slaat opnieuw toe op transfermarkt en haalt Turks international

Fenerbahçe blijft actief op de transfermarkt. De club uit Kadiköy gaat zich namelijk versterken met Harun Tekin, de 29-jarige doelman van Bursaspor. De clubs hebben volgens voorzitter Ali Ay een principeakkoord over een transfer bereikt.

Het Bursaspor van trainer Samet Aybaba verkeert in financiële problemen en is derhalve bereid om Harun te laten gaan. “We hebben drie talentvolle doelmannen voor de toekomst: Okan Kocuk, Muhammed Sengezer en Ataberk Dadakdeniz. Zij kunnen het prima overnemen”, legt preses Ay uit in de Turkse media.

Naar verwachting meldt Harun zich donderdag in Istanbul om de medische keuring te ondergaan en om vervolgens een meerjarig contract te ondertekenen. De aanvoerder ligt nu nog tot medio 2020 vast bij Bursaspor, maar die verbintenis gaat dus afgekocht worden door het Fenerbahçe van trainer Phillip Cocu.

Bij De Gele Kanaries moet de tweevoudig international van Turkije de concurrentie aangaan met Volkan Demirel, Erten Ersu, Carlos Kameni en Berke Özer. Fenerbahçe versterkte zich eerder deze zomer met onder anderen Berke, André Ayew, Islam Slimani, Diego Reyes en Ferdi Kadioglu.