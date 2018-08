Groningen neemt afscheid van Van Weert en verwelkomt jeugdinternational

FC Groningen heeft zich versterkt met Jannik Pohl, zo maakt de club officieel bekend. De 22-jarige spits komt over van Aalborg BK en ondertekent in het Hitachi Stadion een driejarig contract. Tom van Weert bewandelt de omgekeerde weg en vervolgt zijn loopbaan in de Deense Superligaen.

Algemeen directeur Hans Nijland maakte dinsdag al bekend dat Van Weert toestemming had gekregen om een transfer af te ronden. “Als die er komt, biedt dat ons de financiële ruimte om ons in aanvallend opzicht nog te kunnen versterken. De komende dagen zal duidelijk worden welke kant het op gaat." Van Weert had zijn zinnen gezet op een transfer nadat hij door trainer Danny Buijs werd gepasseerd in de derde competitiewedstrijd tegen De Graafschap (0-1 winst).

Met een overstap naar Aalborg BK, de huidige nummer vier van de Superligaen, heeft hij zijn gewenste transfer gekregen. De 28-jarige spits speelde de afgelopen twee jaar in het shirt van FC Groningen, nadat hij in de zomer van 2016 werd overgenomen van Excelsior. Met Pohl heeft FC Groningen dus direct een vervanger voor Van Weert in huis gehaald. De jeugdinternational van Denemarken werd opgeleid door Aalborg BK en speelde 76 wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij 15 doelpunten wist te maken.

"Jannik is pas 22 jaar, jeugdinternational van Denemarken en hij kan zich naar onze mening nog verder ontwikkelen. Jannik is een sterke spits, met snelheid en diepte in zijn spel. Daarnaast is hij een harde werker", legt technisch manager Ron Jans uit. Met Mateo Cassierra, Ahmad Mendes Moreira en Pohl heeft FC Groningen nu drie spitsen in de selectie.