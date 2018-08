Talent wacht op terugkeer bij Chelsea: ‘Ik wil mezelf daar bewijzen’

Kurt Zouma speelt dit seizoen op huurbasis voor Everton, maar het is zijn uiteindelijke doel om terug te keren bij Chelsea. De 23-jarige verdediger staat nog tot medio 2023 onder contract op Stamford Bridge en is vastberaden om daar te slagen, zo vertelt hij in een interview met de Engelse media.

“Ik ga terug, ja”, is Zouma duidelijk. “Sinds ik op mijn zestiende met het profvoetbal begon, heb ik altijd in mezelf geloofd. En sinds ik bij Chelsea zit, heb ik mijzelf daar altijd willen bewijzen. Ik weet dat de blessures mij hebben afgeremd, maar ook dat hoort bij het voetbal. Ik wil de mensen nu laten zien dat ik kan terugkomen en daar kan spelen.”

Zouma tekende in 2014 bij Chelsea en speelde zich in de basis. De tweevoudig international van Frankrijk liep twee jaar geleden echter een zware knieblessure op en werd verhuurd aan Stoke City. Hierna tekende hij een nieuw zesjarig contract bij Chelsea en die verbintenis geeft Zouma vertrouwen dat zijn officiële werkgever in hem gelooft.

Hij vroeg deze zomer zelf een verhuurperiode bij Maurizio Sarri aan, zo erkent Zouma: “Er waren veel verdedigers bij Chelsea. Ik wist dat ik regelmatig aan spelen moest toekomen en wilde niet op de bank blijven zitten om op mijn kans te wachten. Daarom wilde ik weg. Ik sprak met de manager en hij begreep mij.” Zouma maakte zaterdag tegen Bournemouth (2-2) zijn debuut voor Everton; hij kwam diep in blessuretijd in de ploeg.