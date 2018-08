PSG telt vijftien miljoen euro neer en neemt vleugelverdediger over van Bayern

Paris Saint-Germain heeft zich versterkt met Juan Bernat, zo maakt de Franse topclub via zijn officiële kanalen bekend. De 25-jarige verdediger komt over van Bayern München en heeft in Parijs een driejarig contract ondertekend, dat hem tot medio 2021 aan de club verbindt. Der Rekordmeister houdt naar verluidt vijftien miljoen euro over aan Bernat.

Zo komt er na vier jaar een einde aan de samenwerking tussen Bernat en Bayern München. In de zomer van 2014 telde der Rekordmeister een bedrag van tien miljoen euro neer om de vleugelverdediger los te weken bij Valencia. Bernat speelde totaal 113 wedstrijden voor Bayern, waarin hij tot 5 doelpunten en 10 assists kwam. Vorig seizoen kwam hij tot slechts twaalf optredens en dit seizoen leek er weinig verandering te komen in zijn speeltijd.

Om die reden wilde Bernat zelf vertrekken, terwijl Bayern bereid was om mee te werken aan een vertrek. In een eerder stadium werd de vleugelverdediger gelinkt aan een overstap naar Barcelona, maar hij maakt nu dus een transfer naar Paris Saint-Germain. In Parijs moet Bernat volgens verschillende media de opvolger worden van Yuri Berchiche, die eerder voor 24 miljoen euro aan Athletic Club werd verkocht.

Volgens het Spaanse Cadena COPE is Bernat niet de enige linksback die les Parisiens aan de selectie gaan toevoegen. In de slotfase van de transferwindow moet ook Filipe Luís van Atlético Madrid nog naar Parijs gehaald worden. De Braziliaan zou dan de eerste keuze worden voor de linksbackpositie, terwijl Bernat zijn stand-in moet worden. Het lijkt alleen onwaarschijnlijk dat de komst van Filipe Luís nog kan worden afgerond.