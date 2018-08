Löw slachtoffert 77-voudig international en kiest voor de jeugd

Joachim Löw heeft de selectie van Duitsland bekendgemaakt voor de wedstrijden tegen Frankrijk en Peru. Thilo Kehrer, Nico Schulz en Kai Havertz zijn voor het eerst geselecteerd en ook Leroy Sané maakt weer deel uit van die Mannschaft. De opvallendste afwezige is middenvelder Sami Khedira.

De 31-jarige Khedira staat op 77 interlands en kwam in actie op het WK, maar is er nu dus niet bij. “Ik heb een lang gesprek met hem gevoerd”, aldus Löw, die de voorkeur geeft aan de jongere generatie. Hij sluit echter niet uit dat Khedira in de toekomst met goed spel alsnog een invitatie kan verdienen. Mesut Özil en Mario Gomez zijn gestopt en ontbreken eveneens.

Naast dit drietal zijn ook Sebastian Rudy, Marvin Plattenhardt en Kevin Trapp niet geselecteerd. Bayern München is met zeven spelers hofleverancier van de Duitse ploeg. Het duel met Frankrijk wordt op 6 september afgewerkt in München en drie dagen later staat in Sinsheim de confrontatie met Peru op het programma.

Löw ging op de persconferentie ook nog in op de recente berichtgeving in de Duitse media. Tijdens het WK zouden er namelijk ‘kampen’ zijn ontstaan binnen de spelersgroep. “Na gesprekken te hebben gevoerd met de belangrijke spelers hebben we geen probleem kunnen identificeren dat duidt op kliekjesvorming binnen de groep. Er zijn geen onverzoenlijke verschillen of grote problemen geweest”, aldus Löw.