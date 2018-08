‘Vitesse wil me niet laten gaan, maar ik ben gewoon heel erg gelukkig’

Bryan Linssen speelt sinds vorige zomer in het shirt van Vitesse en heeft het uitstekend naar zijn zijn in Arnhem. Er was deze zomer belangstelling voor de 27-jarige vleugelaanvaller, maar Vitesse wilde hem niet laten gaan. Linssen zegt in gesprek met Voetbal International dat hij zelf ook niet zo nodig hoefde te vertrekken.

“Vitesse wil me sowieso niet laten gaan, maar ik ben eigenlijk gewoon heel erg gelukkig in Arnhem. Ik weet dat iedereen de club ziet als een soort filiaal van Chelsea met een koude sfeer, maar weet je, als speler heb je niks te maken met al die onzin”, zegt Linssen, die in Arnhem nog vastligt tot medio 2020. Met Leonid Slutsky zag de aanvaller deze zomer een nieuwe trainer bij Vitesse arriveren. Linssen is te spreken over de werkwijze van de Rus.

“Die is in heel veel dingen een stuk vrijer dan veel Nederlandse trainers. Vaak moet je met z'n allen bijvoorbeeld op dezelfde tijden eten en mag je niet weg als je zelf klaar bent. Zit je tot half twee te wachten. Hij behandelt ons als volwassen mensen”, stelt de aanvaller. Dit seizoen kwam hij tot dusver in zeven officiële wedstrijden tot twee doelpunten. Vitesse pakte uit de eerste drie competitieduels vijf punten.

“Zodra er jongens zijn die daar niet mee om kunnen gaan, grijpen we zelf wel even in. Zo hoort het ook, vind ik”, aldus Linssen over de vrijheid die de selectie van Vitesse krijgt onder Slutsky. De aanvaller kwam vorige zomer over van FC Groningen en speelde eerder in het shirt van Heracles Almelo, VVV-Venlo, MVV Maastricht en Fortuna Sittard.